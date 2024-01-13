МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции
Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Турции.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в аккаунте МИД Азербайджана на платформе "Х".
"Известие о гибели и ранении турецких военнослужащих в районе проведения антитеррористической операции "Пенче-Килит" глубоко опечалило нас. Выражаем глубокие соболезнования братской Турции и семьям шехидов. Да упокоит Всевышний души героически погибших турецких солдат", - говорится в публикации.
Отметим, что в районе проведения антитеррористической операции "Пенче-Килит" на севере Ирака в результате огня, открытого членами террористической организации, погибли 9 турецких солдат.
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