Назначен новый заместитель министра оборонной промышленности Азербайджана

Хидаят Азимов назначен новым заместителем министра оборонной промышленности Азербайджана.

Информацию об этом Day.Az подтвердил пресс-секретарь министерства оборонной промышленности Яшар Исаков.

Новость обновляется

С полным текстом можно ознакомиться по ссылке.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!