https://news.day.az/politics/1629094.html Назначен новый заместитель министра оборонной промышленности Азербайджана
Назначен новый заместитель министра оборонной промышленности Азербайджана
Хидаят Азимов назначен новым заместителем министра оборонной промышленности Азербайджана.
Информацию об этом Day.Az подтвердил пресс-секретарь министерства оборонной промышленности Яшар Исаков.
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