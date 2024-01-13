Кто он - новый замминистра оборонной промышленности Азербайджана?

Как сообщалось, Хидаят Азимов назначен новым заместителем министра оборонной промышленности Азербайджана.

Day.Az представляет досье нового замминистра.

Хидаят Азимов родился в 1985 году в Баку. В 2001-2005 годах он учился в Бакинском государственном университете на юридическом факультете, а в 2005-2007 годах - осваивал степень магистра.

В 2006-2007 годах он работал юристом в одной из местных юридических фирм, а в 2007-2018 годах - юристом, заведующим отделом и заместителем председателя правления страховой компании "Атешгях".

В 2018-2022 годах Х.Азимов занимал пост руководителя юридических служб в представительстве одной из ведущих международных аудиторских и консалтинговых компаний мира в Азербайджане - "Ernst & Young CIS B.V".

С 2018 года он является членом Коллегии адвокатов.

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 5 марта 2022 года Хидаят Азимов был назначен на должность заместителя председателя правления Агентства государственных резервов Азербайджанской Республики.

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 11 января 2024 года он назначен на должность заместителя министра оборонной промышленности Азербайджанской Республики.

Хидаят Азимов женат, у него двое детей.

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