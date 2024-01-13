В Ханкенди обнаружено большое количество боеприпасов

В результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий 12 января на территории города Ханкенди были обнаружены и изъяты 2 пулемета, 26 единиц автоматического оружия различных марок.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, кроме того, были обнаружены и изъяты 5 пистолетов, 10 винтовок разных марок, 3482 патрона разных калибров и другие боеприпасы.

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