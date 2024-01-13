https://news.day.az/politics/1629124.html В Ханкенди обнаружено большое количество боеприпасов
В Ханкенди обнаружено большое количество боеприпасов
В результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий 12 января на территории города Ханкенди были обнаружены и изъяты 2 пулемета, 26 единиц автоматического оружия различных марок.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, кроме того, были обнаружены и изъяты 5 пистолетов, 10 винтовок разных марок, 3482 патрона разных калибров и другие боеприпасы.
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