Военный эксперт о значении операций "Фаррух", "Сарыбаба-Гырхгыз", "Возмездие"

В результате многих успешных операций, таких как "Фаррух", "Сарыбаба-Гырхгыз", "Возмездие", проведенных азербайджанской армией, был восстановлен контроль над стратегическими высотами по ряду направлений.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend военный эксперт Азер Байрамов.

Он отметил, что следующим шагом стало строительство погранично-пропускного пункта "Лачин".

"Возможно, в то время его значимость была не столь очевидна. После восстановления контроля над пограничным пунктом в Лачине военная помощь сепаратистам в Карабахе прекратилась. И это был путь к их полному поражению", - сказал военный эксперт.

Отметим, что Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам заявил, что очень важной датой являются события 23 апреля. "Мы начали контролировать все границы и еще раз показали, что являемся хозяевами этих земель. Мы и до 23 апреля неоднократно демонстрировали Армении и местным сепаратистам, что Карабах - это наша земля, что операции "Фаррух", "Сарыбаба-Гырхгыз", "Возмездие" являются важными проведенными нами военными операциями. В результате этих операций стратегические холмы и высоты Карабахского региона, которые в то время не находились под нашим контролем, были взяты нами, и это имело очень большое значение для операции 19-20 сентября. Иными словами, эти операции были выбраны не стихийно, это были целенаправленные операции", - сказал глава государства.

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