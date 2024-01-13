Проведен учебно-методический сбор с кадровым составом азербайджанской армии

В соответствии с планом на 2024 год, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, проведен учебно-методический сбор с составом по кадровой работе соединений, объединений, воинских частей и учебных заведений специального назначения азербайджанской армии.

Об этом Day.Az сообщает в субботу со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

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