https://news.day.az/politics/1629170.html Проведен учебно-методический сбор с кадровым составом азербайджанской армии - ФОТО
Проведен учебно-методический сбор с кадровым составом азербайджанской армии - ФОТО
В соответствии с планом на 2024 год, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, проведен учебно-методический сбор с составом по кадровой работе соединений, объединений, воинских частей и учебных заведений специального назначения азербайджанской армии.
Об этом Day.Az сообщает в субботу со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
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