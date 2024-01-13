Предвыборная агитация в связи с президентскими выборами в Азербайджане начнется 15 января

Сегодня проходит очередное заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана под председательством Мазахира Панахова.

Как сообщает Day.Az, открывая заседание, председатель ЦИК Мазахир Панахов отметил, что в повестку дня включены четыре вопроса.

Среди них: утверждение протокола заседания Центральной избирательной комиссии от 9 января 2024 года; создание комиссии по жеребьевке с целью распределения бесплатного эфирного времени в связи с внеочередными выборами Президента Азербайджанской Республики, назначенными на 7 февраля 2024 года, определением места и времени жеребьевки; внесение изменений в состав некоторых окружных избирательных комиссий; текущие вопросы.

Он отметил, что список зарегистрированных кандидатов на участие в президентских выборах в Азербайджане будет опубликован до 18 января 2024 года. Проведение предвыборной агитации начнется 15 января и будет приостановлено в 8 часов утра 6 февраля.

Отметим, что 7 февраля 2024 года в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.

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