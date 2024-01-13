Обнародовано количество зарегистрированных наблюдателей в связи с президентскими выборами в Азербайджане
Обнародовано количество зарегистрированных на сегодняшний день наблюдателей в связи с внеочередными президентскими выборами в Азербайджане, сообщает Day.Az.
Как сказал на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) председатель структуры Мазахир Панахов, на данный момент зарегистрировано более 20 500 наблюдателей.
"18 359 из них зарегистрированы в окружных избирательных комиссиях", - сказал он.
Напомним, что 7 декабря Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов в Азербайджане. Согласно распоряжению, 7 февраля пройдут внеочередные президентские выборы.
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