На избирательных участках уже установлены веб-камеры.

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии Азербайджана сказал заместитель председателя ЦИК Ровзат Гасымов, сообщает в субботу Day.Az.

По его словам, на 1000 избирательных участков установлены веб-камеры, ведется процесс технического регулирования, который будет завершен на следующей неделе.

Председатель ЦИК Мазахир Панахов в свою очередь отметил, что во время выборов на избирательных участках должны работать только веб-камеры ЦИК. Он добавил, что на избирательных участках в средних школах есть камеры противопожарной безопасности, однако международные организации также порой высказывают претензии по этому вопросу.

Напомним, что 7 декабря Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов в Азербайджане. Согласно распоряжению, 7 февраля пройдут внеочередные президентские выборы.

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