С завтрашнего дня начнет работу независимый медиацентр, созданный в связи с президентскими выборами в Азербайджане

С завтрашнего дня начнет работу независимый медиацентр, созданный в связи с внеочередными президентскими выборами.

Об этом сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Азербайджана Ровзат Гасымов на сегодняшнем заседании комиссии, сообщает в субботу Day.Az.

"Перед каждыми выборами в целях повышения информированности создается избирательный штаб. С завтрашнего дня начнет работу независимый медиацентр, созданный в связи с внеочередными президентскими выборами. Мы привлекли туда профессиональных представителей СМИ", - сказал он.

Напомним, что 7 декабря Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов в Азербайджане. Согласно распоряжению, 7 февраля пройдут внеочередные президентские выборы.

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