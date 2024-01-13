Армения готова предоставить сухопутную связь между основной частью Азербайджана и Нахчываном на тех же условиях, что и Иран. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает Day.Az.

"Мы готовы обеспечивать железнодорожное и автомобильное сообщение между Азербайджаном [основной частью Азербайджана] и Нахчываном на тех условиях, на которых Иран обеспечивает", - заявил он.

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