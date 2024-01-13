Вскрылись признаки ментального отклонения Никола Пашиняна

Автор: Байрам Эльшадов

Вскрылись признаки ментального отклонения премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Спустя три дня после интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева местным СМИ, Пашинян на встрече с инициативной группой правящей партии "Гражданский договор" сделал ряд провокационных заявлений. Очевидно, что Пашинян прикидывается дурачком для того, чтобы уйти от ответственности и затягивать как можно дольше подписание мирного довогора.

"Смысл процесса делимитации заключается не в создании границы, а в том, что наши комиссии по делимитации должны репродукриовать границы, существовавшие во времена Алматинской декларации. Азербайджан пытается сформировать территориальные претензии к Армении, что абсолютно неприемлемо", - заявил Пашинян, сразу же показав свое недалекое мышление. Ведь согласно Алматинской декларации от 1991 года территория Азербайджана составляет 86,6 тыс кв. км, куда входят 8 сел, которые до сих пор находятся под оккупацией Армении. Если Пашинян действительно ратует за Алматинскую декларацию, то эти села должны быть немедленно возвращены под контроль Азербайджана.

Градус неадекватности повысился со следующим заявлением Пашиняна об анклавах: "Азербайджан поднимает вопрос 4 сел, а Армения поднимает вопрос 32 сел, чьи жизненно важные территории находятся под контролем Азербайджана, в том числе в Гегаркуникской области". И это уже наглядный признак зимнего обострения у армянского премьера, поскольку такого дичайшего маразма не приходило в голову даже самым отпетым радикалам в политикуме соседней страны. Если Пашинян решил пойти по такой логике, то территория, на которой сегодня располагается армянское государство, исторически принадлежала Азербайджану. Азербайджанцы были коренными, исконными жителями этих земель. А армяне - пришлый народ на Южном Кавказе. Территория же, на которой проживает этот этнос и которая называется "Армянской Республикой", является азербайджанской землей.

Cреди всего озвученного бреда Пашинян невольно признался о наличие сил, которые не хотят мира между Арменией и Азербайджаном. При этом забыв упомянуть что это за силы, хотя любому трезво мыслящему человеку эти силы очевидны. Как недавно в интервью Day.Az заявил российский политолог и военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, Франция является главным препятствием миру между Азербайджаном и Арменией. Увеличение прямых контактов между лидерами Азербайджана и Армении раздражает Францию, которая мечтала въехать в регион на плечах Еревана. Париж делает ставку на продолжении конфликтной ситуации, поэтому руководство Франции всячески вставляет палки в колеса в подписании мирного довогора между Баку и Ереваном, давая ложные надежды Армении.

Что касается коридорной логики, которую так рьяно отвергнул сегодня Пашинян, то армянской стороне стоило бы перестать заниматься в этом вопросе манипуляциями. В интервью местным СМИ от 10 января Президент Ильхам Алиев дал четкое определение этому вопросу: "Как я сказал, люди и грузы из Азербайджана в Азербайджан должны проходить без какой-либо проверки. В противном случае Армения навсегда останется тупиком. Если упомянутый мною маршрут не будет открыт, то мы не намерены открывать границу с Арменией в каком-либо другом месте. То есть, таким образом, они получат от этого больше вреда, чем пользы", - заявил глава нашего государства. То есть, есть не будет Зангезурского коридора, Армения продолжит быть вне крупных региональных проектов. Если Пашинян желает такое будущее своей стране, то флаг ему в руки.

Кратко резюмируя тезисы премьера Армении можно прийти к выводу, что Пашинян не собирается выполнять взятые на себя обязательства, в очередной раз обозначив признаки ментального отклонения. В Армении все еще не осознали появившиеся в регионе новые реалии, которые установил Азербайджан в 2020 и 2023 году, заставив армянскую сторону капитулировать. Такая политика заводит Армению в окончательный тупик, из которого уже не будет выхода.