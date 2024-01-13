https://news.day.az/politics/1629235.html Пашинян заявил, что есть силы, которые не хотят мира между Арменией и Азербайджаном
Пашинян заявил, что есть силы, которые не хотят мира между Арменией и Азербайджаном
Некоторые внешние и внутренние силы не желают установления прочного мира между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает Day.Az.
"К сожалению, до этого момента Армения и Азербайджан говорят на разных дипломатических языках. И в Армении, и в Азербайджане, а также вне пределов наших стран есть и будут силы, которые не заинтересованы в мире", - отметил он.
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