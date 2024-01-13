Пашинян заявил, что есть силы, которые не хотят мира между Арменией и Азербайджаном

Некоторые внешние и внутренние силы не желают установления прочного мира между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает Day.Az.

"К сожалению, до этого момента Армения и Азербайджан говорят на разных дипломатических языках. И в Армении, и в Азербайджане, а также вне пределов наших стран есть и будут силы, которые не заинтересованы в мире", - отметил он.

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