Гражданин Франции сидит в тюрьме в Армении за торговлю оружием

Гражданин Франции Оливье-Майкл Хачикян после нескольких месяцев содержания под стражей по обвинению в хранении и незаконном обороте оружия, может получить суровое наказание в Армении.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом написал французский журналист армянского происхождения Лео Николян на своей официальной странице в социальной сети "X" 7 января 2024 года.

Журналист отмечает, что суд над гражданином Франции состоится в феврале. Ему инкриминируют сотни мошенничеств на сумму более 30 тысяч евро. Его паспорт конфискован, установлен запрет на выезд из страны. Также назначено ношение электронного браслета.

Во всей этой истории примечательно то, что до сих пор нет реакции МИД Франции. Во французском внешнеполитическом ведомстве словно воды в рот набрали. Нет никаких заявлений о немедленном освобождении гражданина Франции. При этом, когда власти Азербайджана арестовали француза по обвинению в шпионаже в декабре, в МИД Франции поспешили отвергнуть обвинения, справедливо выдвинутые азербайджанской стороной.

Что это, если не двойные стандарты?

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