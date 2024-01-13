Пашинян уже сам с собой разговаривает: как бы он сам себя бить не начал

Автор: Акпер Гасанов

Еще немного и премьер-министр Армении Никол Пашинян начнет беседовать со своим отражением в зеркале, возмущаясь тем, что его "оппонент" банально копирует жесты Пашиняна и не готов "предложить альтернативную манеру поведения". Тут стоит напомнить, что все попытки Пашиняна оппонировать Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в дебатах заканчивались полным фиаско со стороны армянского премьер-министра. И это, к стыду Никола Воваевича, признавали и армянские политики, политологи, журналисты.

Поэтому он и старается отвечать на заявления главы нашего государства заочно, поручив своей команде подготовить что-то, похожее на "аргументы". Вот и сейчас мы увидели, как спустя несколько дней после того, как Президент Азербайджана дал интервью местным телеканалам, озвучив ряд важных месседжей, вроде бы ответить попытался Пашинян. Попытка превратилась в пытку. Впрочем, это привычная ситуация для армянского премьера.

Судите сами. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в интервью отечественным телеканалам сообщил, что вопрос восьми сел, которые сегодня находятся под оккупацией, постоянно стоит на повестке дня. "Этот вопрос обсуждается и в ходе моих контактов с премьер-министром Армении, в том числе во время беседы "на ногах" в Санкт-Петербурге я поднял этот вопрос. Он также находится на повестке дня Комиссии по делимитации. Должен также сказать, что очередная встреча Комиссии по делимитации намечена на этот месяц и там будет одна тема: вопрос делимитации этого региона, Газахско-Товузского региона", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Казалось бы, тут нет даже повода для возражений со стороны Пашиняна. Все же очевидно- есть 8 наших сел, которые РА, вроде бы пытающаяся изобразить готовность к миру, все еще держит под оккупацией. Сама неготовность официального Еревана возвращать эти села красноречиво указывает на лицемерие руководства РА. И вот, вылезает Пашинян и по сути доказывает, что маску лицемера он носит с чувством глубокого удовлетворения.

"Баку озвучивает вопрос 4 сел, а армянская сторона - 32 важных территорий, которых оккупированы, в том числе в Гегаркуникской области", изрек он. Как видим, тут, в одном предложении, Пашинян умудрился соврать дважды. Во-первых, никогда и никем не было зафиксировано фактов оккупации Азербайджаном армянских населенных пунктов. Все это не более, чем плод воспаленной фантазии Пашиняна, который нигде не сумеет подтвердить свои слова фактами.

Во-вторых, это официальный Баку настаивает на том, чтобы было подписано мирное соглашение, после которого стороны определяют, где в реальности проходит армяно-азербайджанская государственная граница. Пока этого нет. Как нет и граждан Азербайджана, построенных ими на "оккупированной" территории Армении жилых домов, административных зданий. Это я к тому, что оккупация азербайджанских земель со стороны РА, признанная всем миром, выглядела иначе.

На наших землях, на деньги из госбюджета РА и армянской диаспоры, были построены жилые дома и административные здания, в которых проживали граждане Армении. Соответственно, Азербайджан имел все основания не только говорить об армянской оккупации, имея мощную доказательную базу, в том числе и в виде резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, но и освобождать свою землю от оккупантов.

Именно потому, что Азербайджан был прав, реализовывая 51-ую статью устава ООН, никто не сумел толком осудить нашу страну за разгром армянских оккупационных сил в ходе 44-дневной войны. Точно так же провалом закончились попытки осудить Азербайджан и за проведение однодневной антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе нашей страны. Пашинян, конечно же, обо всем этом помнит. Но несет ахинею.

Причем, ставя себя в нелепое положение. Ведь если, как он лживо утверждает, Азербайджан "оккупировал" армянские территории, то РА имеет право попробовать вернуть их военным путем. Но этого, как видим, нет. А что есть? Трусливый лепет завравшегося популиста, коему не впервой опровергать самого себя. Да, мы же помним, что сначала Пашинян орал, что "Карабах-это Армения и точка", а потом стал уверять всех, что признает территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский экономический регион и анклавы.

И вот- новый поворот и Пашинян ревет, что он там несет, никто не разберет. "Поскольку мы верны нашим договоренностям, то заявляем, что между Арменией и Азербайджаном не должно быть оккупированных территорий. Следовательно, где выяснится, что Армения контролирует территорию - мы должны выйти. А те территории, которые де-юре принадлежат Армении, Азербайджан должен покинуть", рассмешил он очередным нелепым заявлением.

Азербайджан на своей земле, он требует то, что ему принадлежит по праву. И это Армения вертится, как уж на сковородке, пытаясь и "мирные инициативы" поиграть и 8 наших оккупированных сел не возвращать, придумывая какие-то нелепые мифы и отговорки. Причем, как уже заметили даже армянские СМИ, Пашинян настолько заврался, что "сократил" количество оккупированных РА азербайджанских сел с 8 до 4.

Для персонажа, который запомнился воровством дорогой ручки во время пресс-конференции, такой "трюк" не удивителен. Как не удивительно и то, что Пашинян все активнее разговаривает сам с собой. На месте его окружения я бы все же вызвал уже врача. Ведь не исключено, что в итоге, будучи недовольным увиденным в зеркале, Никол Воваевич попробует навалять своему отражению.