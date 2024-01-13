Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Марьяна Ахмедова

На фоне продолжающихся конфликтов в Евразии вопрос энергетической безопасности континента остается главным приоритетом. Когда в наши дни говорят о диверсификации энергетических ресурсов в Европе, невозможно обсуждать данную тему, не упоминая о ключевой роли, которую играет в этом Азербайджан. В частности, о роли Южного газового коридора, который раз и навсегда изменил правила игры.

Дальновидная энергетическая политика Президента Ильхама Алиева, начатая с запуска проекта Южного газового коридора, зарекомендовала себя не только как успешный подход, но и, в частности, как наиболее эффективный способ помочь Европе в эти сложные времена.

На сегодняшний день азербайджанский газ уже получают Грузия, Турция, Греция, Болгария, Италия, Румыния, Венгрия и Сербия. Для этого были созданы различные интерконнекторы - начиная с Трансадриатического трубопровода, Трансанатолийского трубопровода, интерконнектора Греция-Болгария и не так давно газового интерконнектора Сербия-Болгария. Южный газовый коридор является в этом движущей силой.

Трансадриатический трубопровод (TAP), который является европейской частью ЮГК, может поставлять около 10 миллиардов кубометров газа в год на различные европейские рынки. И трубопровод построен таким образом, что его пропускная способность может быть увеличена до 20 миллиардов кубометров в год. За последние три года по TAP в Европу было поставлено более 31 миллиарда кубометров газа. Только в 2023 году в Европу по краткосрочным и долгосрочным соглашениям было экспортировано около 11,8 миллиарда кубометров газа.

В настоящее время восемь стран покупают азербайджанский газ, шесть из которых находятся в Европе. В то же время в будущем эта цифра обязательно возрастет, поскольку Азербайджан ведет активные переговоры с несколькими европейскими странами, и эти переговоры находятся на решающей стадии.

Европейская комиссия называет Азербайджан надежным партнером. Когда дело доходит до поставок газа, ЕС без колебаний называет Азербайджан общеевропейским поставщиком - и он прав. Несмотря на то, что количество газа, которое Азербайджан поставляет в Европу, относительно невелико и составляет около 12 миллиардов кубометров, или половину его экспорта, фактор широкого спектра стран, которые охвачены поставками из Азербайджана, полностью оправдывает звание общеевропейского поставщика.

В недавнем интервью местным телеканалам Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что спрос на азербайджанский газ есть и будет увеличиваться, у страны есть для этого ресурсы.

"Газовое месторождение "Шахдениз" является крупнейшим газоконденсатным месторождением в мире. В этом году на газовом месторождении "Абшерон", сданном в эксплуатацию в прошлом году, будет добыто 1,5 млрд кубометров газа. Это наш дополнительный ресурс. Надеюсь, что до конца этого года - к декабрю, во всяком случае такая задача поставлена, первый газ будет получен на месторождении "Азери-Чираг-Гюнешли" в рамках проекта "Глубинный газ". Там тоже огромный потенциал.

Также должно быть принято инвестиционное решение по другим нашим проектам и второй фазе разработки месторождения "Абшерон". Если это решение будет принято, - уверен, что оно будет принято, - объем ежегодной добычи на "Абшероне" составит 5 млрд кубометров в год. Это очень значительная цифра.

Кроме того, сегодня ведутся подготовительные работы на месторождениях "Шафаг", "Асиман", "Умид", "Бабек", "Нахчыван" и "Карабах". Их ресурсная база тоже достаточно велика. Вот что я имел в виду, когда говорил, что и через сто лет Азербайджан будет оставаться важным партнером. И сегодня это сбывается", - пояснил глава государства.

При этом на фоне значительных усилий Азербайджана по укреплению региональной энергетической безопасности некоторые европейские политики разбрасываются беспочвенными заявлениями. Они предлагают затормозить газовое сотрудничество между ЕС и Баку, даже призывая отказаться от соглашения об удвоении поставок к 2027 году.

Следует отметить, что подобные заявления, особенно когда они исходят от ведущих политиков ЕС, не приносят ничего, кроме вреда, не только им самим, но и вредят отношениям Азербайджан-ЕС.

То, что Азербайджан в настоящее время делает для Европы, оказалось наиболее эффективным способом преодоления обостряющегося энергетического кризиса в регионе. Число тех, кто признает этот факт и стремится к сотрудничеству с Азербайджаном, продолжает расти. Подписав соглашения о стратегическом партнерстве и декларации с девятью государствами-членами ЕС, Азербайджан уже укрепил отношения с третью всех стран ЕС.

Благодаря значительным усилиям, которые Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева вложил в развитие и модернизацию важнейшей газовой инфраструктуры, Европа теперь может пожинать плоды, и серьезный энергетический кризис больше не кажется таким неразрешимым.