Азербайджан поддерживает политику единого Китая. Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана, передает Day.Az.

"Азербайджан не признает независимость Тайваня и осуждает проведенные выборы. Азербайджан против вмешательства во внутренние дела Китая", - говорится в сообщении.

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