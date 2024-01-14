Обыкновенный хаизм: вот так рождаются армянские мифы

Автор: Эльчин Алыоглу,

Главный редактор Milli.Az

"Мне со всего мира присылают письма, где пишут об армянах, живших в Баку - там жил архитектор, тут доктор, там милиционер, тут строитель... Ой, я забыл всех, в голове фамилии крутятся, крутятся, их так много. Мне вот, написала одна женщина из Москвы, она говорит, что была моей октябреновожатой... Она написала мне, что их дом был во дворе нашего дома, а мы жили в доме Тараевых, ну, они были миллиардерами, армянами, но католиками. Я говорю быть такого не может, у нас во дворе не было дома! А она говорит, было! И показала. Вот, так вот. И она потом нашла людей, написала всем, и все они написали мне. Вот. Знаете, сколько мне людей написали?"

Да простит меня читатель, что автор позволил себе столь длинную цитату в самом начале статьи. Но, увы, не смог подавить души, как говорится, прекрасные порывы. А они, господа, таки обязывают автора процитировать, так сказать, нетленку в исполнении могучего старца, имя которому Александр Григорян.

Он же бывший гражданин нашей с вами страны, даже давным-давно проживавший в Баку.

"Ну, и что?" скажете вы и укоризненно помотав головой - мол, мало ли стариков, тем паче, вдруг решивших тряхнуть стариной и вспомнить былое - возьметесь за какое-нибудь дело.

Но нет, господа, как говорили в одесском Привозе, это что-то с чем-то и даже не уговаривайте меня.

В просторах Интернета есть весьма интересная передача - "Ноян Тапан" называется, в переводе с армянского "Ноев Ковчег", мол - название претенциозное, таким макаром называли дешевые харчевни, где стоял удушливый запах немытых тел, дешевого вина, и где, отражаясь на мутных пузатых штофах самогона, щерились пьяные вусмерть извозчики и крестьяне.

В общем, простой люд, как писал Владимир Ильич, он же Ульянов, он же приснопамятный Ленин.

Так вот, следуя буквально библейским заветам, редакция "Ноян Тапан" придерживается железобетонного правила: "Каждой твари по паре".

В роли первой твари всегда выступает ведущая передачи, она же тамада в юбке, конферансье без юбки и юбка вообще без содержимого.

А вторая тварь всегда меняется - то за стол сядет некий субъект, случайно выживший во время аборта; то усядется бывший дашнак, ныне художник, а в перспективе - и вообще космонавт; то грустным голосом поведет свою армянскую сказку древняя старушенция, помнящая самого Гарегина ПоНужде, и говоря о нем, впадая в пароксизм и эклектические, древнеармянские воспоминания.

Вчера же сей ковчег изумил своим незамутненным маразмом и идиотизмом.

Бывший бакинский армянин, журналист, и, просто старик в малиновом джемпере Александр Григорян, затащив с собой и поставив ребром на стол два тома своего опуса "Армянский Баку" начал отвечать на вопросы.

И тут, как всегда в "Ноян Тапан", заискрились ложь, ненависть, придуманные душещипательные истории, бред сивой кобылы - в общем, полный, господа, ахтунг и тушите свет, выносите чайники.

Впавший в армянскую истерику Александр Григорян решил рассказать историю армянского Баку. По его словам, скачущий на древнеармянском пахицефалозавре Величайший Тигран вдруг увидел море, а на берегу стаю стегозавров. Не долго думая, Тигран прыгнул на дичь и начал охоту.

Убив всех ящероподобных своим древнеармянским грозным взглядом из-под насупленных бровей и смелым шевелением обвислыми ушами, он решил основать древнеармянский город Бакуракерт.

Дальше неинтересно, да и все знают подробности - как исконно армянский город Бакуракерт стал процветать, став местом обитания армян, как он - то есть город, а не Тигран - рос и богател. Так было до 1990 года - правда, Бакуракерт, дабы не сбивать дыхание при произношении, армяне стали называть "Баку" - просто, без изысков и претензий - когда кочевые племена азербайджанцев, пасущих в пустынях Апшерона коз, овец и верблюдов, решили жить в городе.

И тогда, по словам А.Григоряна, сотни и сотни тысяч армян, истинных и настоящих, древних и натуральных жителей Баку, были вынуждены покидать город. Потому как, по словам ведущей и гостя передачи, злые кочевники азербайджанцы убивали армян, которые были, оказывается, олицетворением мудрости, невинности и благости.

"500 тысяч армян уехали из Баку", - горестно вздыхал А.Григорян, чуть ли не роняя старческую, истинно армянскую кристальную слезу не неармянский - производство Турции - малиновый джемпер свою.

Далее его стало заносить, и Григорян, раздухарившись, сказал: "А вы знаете, что Баку покинули также 70 тысяч евреев?! Какая жестокость... А мы армяне, любим свободу, и всегда отстаиваем ее".

Cвобода в армянском исполнении - это то, что они делают, когда никто не видит. В Армении - стены лифтов, туалеты вокзалов, колеса чужих машин... В Азербайджане во время 30летней оккупации 20 процентов нашей территории - уничтожение городов и сел, убийства тысяч и тысяч безоружных людей, пытки и истязания против стариков, детей, беременных женщин, превращение мечетей в хлева и склады для навоза...

Хотя, о чем это я - ведь для таких индивидуумов чистая совесть - признак плохой памяти.

А Александр Григорян, действительно, нес совершенную чушь в студии.

Если в начале передачи он говорил о каком-то мифическом "армянине-миллиардере, который был католиком и жил в центре Баку, то потом начал плести небылицы об "армянской протестантской церкви" - конечно же, в центре Баку.

То есть, по словам Григоряна, выходит, что армяне делятся на католиков, протестантов, евангелистов, схизматиков и других - почему-то меня терзают смутные сомнения, что если бы передача продлилась бы максимум на полчаса, то этот старый расист и националист, к тому же отчаянный врун, начал бы говорить о том, что в Баку жили армяне, исповедовавшие также буддизм, синтоизм, вуду, шаманизм и etc.

Или другой перл в исполнении А.Григоряна: "Была такая женщина, Антонова, армянка - она сказала мне, что ее мать была директоров станкостроительного завода, а завод находился там, где я описывал в книге, то есть там, где были много заводов и фабрик".

Теперь на минуту подумайте: человек, написал аж два тома макулатуры под названием "Армяне Баку", утверждает, что он знает все и вся об армянах Баку, но не знает ни названия завода, ни того, что никогда (!) в Баку не было ни католиков армян, ни протестантов армянской национальности, ни тем более, "армянской протестантской церкви".

И так везде, и всюду, и всегда так, когда армяне говорят, пишут или показывают об "армянском Баку", ибо такова истинная отвратительная гримаса армянского национализма.

О Баку, где жили и живут люди многих национальностей.

Но среди нет таких законченных идиотов, как ведущая "Ноян Тапан" и ее гость.

В малиновом джемпере, с повадками забытого, дряхлого, шамкающего беззубым ртом клоуна из провинциального шапито.