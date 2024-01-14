Автор: Мехти Ахмедзаде

Вчера премьер-министр Армении выступил с очередной порцией бредовых заявлений, пытаясь вновь завести мирные переговоры в тупик. Пашинян прикидывался дурачком не впервой, но заявления его подхватили некоторые лица, прикидывающиеся "оппозицией". Бывший азербайджанский дипломат Ариф Шахмарлы, перешедший в стан радикальных оппозиционеров, выступил на передаче продажной Севиндж Османгызы с похожими заявлениями, что и армянский премьер, ставя под сомнения логичные и продуманные действия Баку. Очевидно, показательное единение зарубежных отщепенцев и армянских реваншистов.

Сразу очевидно, что градус неадекватности повысился и у тех, и у других. Шахмарлы, выступая в эфире Османгызы, первым делом бросился защищать Францию и задержанного в нашей стране французского спецагента, который долгое время пытался мутить тут воду. Ощущение, что экс-дипломату куда важнее отношения Франция-Армения, нежели Париж-Баку. Последние, кстати, находятся в весьма плохом состоянии ввиду провокационных действий французской стороны, которая также, как и Армения, играет в дурачка.

Тем не менее, Шахмарлы решил, что выступить нужно именно за эти две стороны, а не за свою родину. Впрочем, действия таких прохиндеев понятны - сбежав и уехав из Азербайджана, они стараются хоть как-то выжить в руках Запада, в следствие чего и пляшут под их дудку. Сказать они могут что угодно, для кого угодно. Но не ради Родины, потому что, уехав выполнять чужие цели, они уже ее предали.

Пашиняновский бред дело не новое - это часто поднимает настроение, ведь цирковое представление в армянской политике, происходящее с ноября 2020-го, когда Азербайджан освободил свои территории от оккупации, никогда не перестает удивлять. Не удивляет лишь то, что началось сплочение "бегунов" и армянства.

Ни те, ни другие не смогли и не смогут противостоять правоте Азербайджана в вопросах, касающихся внутренних дел страны, а тем более насчет Южного Кавказа. Новая реальность, сколько бы ни объединялись противники нашей страны, не может быть изменена. Антиазербайджанские западные силы, в частности, Франция и их пешки в лице армянства и таких, как Шахмарлы будут терпеть одну неудачу за другой. Ничего и не может получиться. Особенно пропагандируя лживые тезисы через всякие ютуб-каналы.