https://news.day.az/politics/1629397.html Григорян и О’Брайен: два веселых гуся
Григорян и О’Брайен: два веселых гуся
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как секретарь Совбеза Армении подлизывается к помощнику Блинкена.
Day.Az представляет публикацию:
"Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян с нескрываемым удовольствием опубликовал в соцсетях фото с Джеймсом О'Брайеном - с ним они пересеклись в кулуарах встречи советников по нацбезопасности в Давосе.
Радости Григоряна просто нет предела - прям светится от счастья. Еще бы, ведь удалось в каком-то углу присесть за столик к самому помощнику госсекретаря США!
Считай, уже не зря съездил".
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