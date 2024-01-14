В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как секретарь Совбеза Армении подлизывается к помощнику Блинкена.

Day.Az представляет публикацию:

"Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян с нескрываемым удовольствием опубликовал в соцсетях фото с Джеймсом О'Брайеном - с ним они пересеклись в кулуарах встречи советников по нацбезопасности в Давосе.

Радости Григоряна просто нет предела - прям светится от счастья. Еще бы, ведь удалось в каком-то углу присесть за столик к самому помощнику госсекретаря США!

Считай, уже не зря съездил".