Армения - самая антисемитская страна

32 процента армян не принимают евреев в качестве своих сограждан, что является самым высоким процентом в опросе среди стран Центральной и Восточной Европы.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье издания Jewish Journal, посвященной антисемитизму в Армении.

"Сегодня, когда мы являемся свидетелями того, как мир охвачен антисемитизмом, это пророчество находит особенно болезненный отклик. Ежедневные марши, демонстрации и бесчисленные мелкие акты вопиющего антисемитизма захлестывают крупные города по всему миру. Призывы к геноциду евреев звучат в залах Конгресса США, университетах, средних школах, транзитных центрах и во многих других местах. Еврейские предприятия постоянно подвергаются вандализму, а еврейские дома в таких городах, как Париж и Берлин, буквально отмечены звездами Давида. Еврейские кладбища были осквернены, а синагоги разрушены", - повествуется в статье.

Как отмечает издание, 15 ноября была подожжена единственная оставшаяся в Армении синагога. Та же синагога подверглась вандализму 3 октября, за несколько дней до трагических нападений на Израиль 7 октября. Армянская секретная армия освобождения Армении (АСАЛА) взяла на себя ответственность и пообещала продолжать нападения на евреев по всему миру в качестве возмездия за тесную дружбу Израиля с Азербайджанской Республикой, большинство населения которой составляют мусульмане.

"Это не удивительно. Еще в 2014 году Антидиффамационная лига классифицировала Армению как вторую по антисемитству страну в Европе и третью по антисемитству страну в мире за пределами Ближнего Востока. Кроме того, исследование Pew Research Center показало, что 32 процента армян не принимают евреев в качестве своих сограждан, что является самым высоким процентом в этом опросе среди стран Центральной и Восточной Европы.

Армянские группы в Соединенных Штатах на протяжении десятилетий активно участвовали в движении "Бойкот, изъятие и санкции" (BDS) в университетских кампусах США и имеют гораздо более длительную историю укрытия и распространения антисемитизма в своей диаспоре, отражая чувства своей родины. Так было во время Холокоста, когда армянские войска служили Третьему Рейху и вели еврейских пленных на марши смерти, в то время как армяно-американские организации публично восхваляли Гитлера как "дар человечеству", описывая Холокост как "хирургическую операцию" по очищению Германии. "ядовитых элементов"", - говорится в статье.

Jewish Journal также подчеркивает, что лидер армянского нацистского легиона Гарегин Нжде теперь прославляется как самый важный национальный герой Армении.

"Ему принадлежат 22 памятника по всей стране, самый высокий из которых был официально открыт в 2016 году в Ереване. Согласно исследованию журнала Forward, в Армении самая большая в мире концентрация нацистских памятников.

Действуя с уровнем жестокости, сравнимым с терактами Хамаса от 7 октября, армянские силы устроили жестокую резню против ближайшего мусульманского союзника Израиля - Азербайджана, без разбора убивая азербайджанских граждан в начале 1990-х годов. Ходжалинская резня, худшее событие вторжения Армении в азербайджанский Карабахский регион, была позже описана президентом Израиля Ривлином в его обращении к Организации Объединенных Наций в День памяти жертв Холокоста как свидетельство того, что мы не сделали достаточно, чтобы заявить "никогда больше", когда дело доходит до такого уровня жестокой бесчеловечности.

Мирные жители Азербайджана, старики, мужчины, женщины, дети и младенцы, были зверски убиты в Ходжалы - многие из них бежали из своих домов после нападения. Тысячи людей, захваченных в плен более 30 лет назад, до сих пор не возвращены. Их семьи остаются заложниками своей судьбы вот уже более 30 лет. Армянские вторжения были основаны на давней национальной идеологии этнического превосходства, что-то слишком знакомое в сегодняшней обстановке, когда Армения поддерживает своего ближайшего союзника Ирана, кампании против Израиля в США и дома, после худшее нападение на евреев со времен Холокоста: сожжена его последняя синагога", - говорится в статье.

1 января 2024 года во время марша по столице Армении Еревану неонацисты исполнили гитлеровское приветствие, скандируя "Армения только для армян".

Посол Израиля в Армении Джоэл Лайон написал в Твиттере в ответ:

"Глубоко обеспокоен маршем в Ереване 1 января 2024 года, сопровождавшимся скандированием "Зиг Хайль". Прославление Гарегина Нжде, пособника нацистов, неприемлемо. Армянские власти должны занять твердую позицию против любых форм неонацизма и антисемитизма".

Как пишет автор, двуличная роль армянских группировок в Соединенных Штатах, которые десятилетиями поддерживали антисемитское движение BDS, совершали невыразимые массовые убийства против близкого союзника Израиля, одновременно символизируя еврейские отношения? А как насчет систематических нападок на университетские городки традиционно чернокожих с антисемитской литературой, группами и идеологической обработкой, которые наблюдались на протяжении десятилетий, но по большей части оставались без внимания?

"Эта война учит нас многому, в том числе последствиям давно существующего антисемитизма, который назревал на виду в течение десятилетий, который теперь населяет эти марши и демонстрации против евреев и занимает влиятельные места на всех аренах - в университетах, Конгрессе, везде кажется. Мы не можем отводить взгляд или оставаться двусмысленными, когда речь идет об источниках антисемитизма, последствия которого имеют нулевую сумму и несостоятельны. Даже сейчас, когда наши возможности перегружены возможностью управлять сегодняшними событиями, представляющими реальную опасность для еврейской жизни во всем мире, мы должны оглянуться назад и объяснить недавнюю историю, которая привела нас сюда", - заключается в статье.