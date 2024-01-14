Никол Пашинян и эффект Даннинга-Крюгера

Автор: Акпер Гасанов

"Я считаю недавние заявления Баку серьезнейшим ударом по мирному процессу", - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на прошедшем в Гаваре заседании инициативной группы партии "Гражданский договор". Таким нелепым способом он попытался "ответить" на заявления, сделанные Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в интервью отечественным телеканалам.

Как видим, Воваевич снова выбрал "тактику" озвучивания провокационных и лживых заявлений. Он явно не готов к миру. Имитировать готовность к нему и делать конкретные и четкие шаги в его направлении - две большие разницы. И Пашинян доказал это, что называется, с лихвой. И этой же точки зрения придерживаются в Армении.

Вот и член Верховного органа АРФ "Дашнакцутюн", депутат парламента от фракции "Армения" Ишхан Сагателян весьма однозначно прокомментировал речи премьер-министра РА.

"Это было публичным признанием того, что он провалил "мирную повестку" и довел страну до новой войны", - изрек он.

Да, Ишхана Сагателяна никак нельзя назвать сторонником мира с нашей страной, но в данном случае он говорит правду.

Пашинян действительно сделал заявление, сродни тому, что привело уже однажды к 44-дневной войне. Да, он уже не может орать про то, что "Карабах - это Армения и точка", ибо Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность и сейчас активно уже восстанавливает освобожденные территории, включая Шушу и Ханкенди. Но вот нести ахинею, которая идет вразрез со здравым смыслом, он все еще способен.

Он вообще в последнее время демонстрирует чрезвычайную нервозность, вызывая своими хаотичными действиями горькую усмешку у граждан РА. Они видят, что во время посещения отремонтированных спортзалов школ в Лорийской области Армении. Пашинян сорвал крючок с вешалки, нервно бил мячом о стену, а на следующий день уволил главу Комитета градостроительства, губернатора Лори.

Кроме того, в ходе посещения средней школы в общине Арагац Армавирской области он открутил лейку в душевой и попросил главу Минобразования Жанну Андреасян проверить соответствие цены закупленных для душевой комнаты школы изделий заявленной в техническом описании сумме. Затем уволил и губернатора Армавира. Все это называется просто - имитацией бурной деятельности.

Пашинян решил вдруг примерить на себя образ "крепкого хозяйственника". Еще немного и он количество унитазов в армянских школах начнет подсчитывать. В свободное, полагаю, от озвучивания очередных нелепых речей по сути переговоров между Баку и Ереваном. Впрочем, если вспомнить все прежние шаги и заявления армянского премьера, который готов оспаривать свои же собственные умозаключения, ничего удивительного в происходящем ныне нет.

Вот и сейчас Никол Пашинян всего лишь в очередной раз продемонстрировал на примере своих личных умозаключений, как выглядит эффект Даннинга-Крюгера. Понимая шокирующий уровень необразованности Никола Воваевича надеемся, что в его окружении все же найдется хотя бы один человек, способный объяснить проявления этого эффекта.

Если и они не справятся, то оставлю тут напоминание о том, что эффект Даннинга-Крюгера - это когнитивное искажение, при котором люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения и при этом неспособны осознавать свои ошибки в силу низкого уровня своей квалификации. Если же и после такой подсказки никто в окружении армянского премьера ничего не поймет, то останется послать всех их.

Куда? Тут открывается широкое поле для выбора маршрута, но я все же посоветую сходить им всем за книжкой. У Михаила Булгакова роман такой был, назывался "Собачье сердце". Так вот его главный герой, сначала бывший обычной дворняжкой по кличке Шарик, потом превратился в начальника подотдела очистки Москвы от бродячих животных Полиграфа Полиграфовича Шарикова.

И этот Шариков, как мы помним, любил спорить с профессором Преображенским и его помощником доктором Борменталем, коим он был обязан своим чудесным превращением в человека, на темы, далекие от его понимания. Например, обсуждать суть переписки Энгельса с Каутским. И Шариков - еще один пример того, как работает эффект Даннинга-Крюгера. Тот самый, будучи подверженным коему, Никол Пашинян рассуждает о большой политике вообще и о ходе мирных переговоров с Азербайджаном. И это уже не его личная трагедия. Это трагедия маленькой, но очень озлобленной своими поражениями, крахом своих мифов Армении.