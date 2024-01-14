Как поссорились Никол Воваевич с Гарегином Григорьевичем

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, что армянские премьер и каталикос вступили в перепалку.

Day.Az представляет публикацию:

"Конфликт между Николом Пашиняном и армянским католикосом Гарегином Вторым входит в острую фазу.

Гарегин сегодня - пожалуй, самый влиятельный оппозиционер Воваевичу, причем он не скрывает, что готов повышать ставки. С 13 января Гарегин находится в большом турне по западным странам: США, затем Великобритания и Ирландия. Там у него запланированы встречи с диаспорой.

Но поговаривают, что главная задача Гарегина - перетянуть диаспору на свою сторону и по возможности развести их на деньги для финансирования своих проектов.

Католикоса сильно беспокоит сближение между Пашиняном и диаспорой: после кризиса в отношениях, наступившего из-за разгрома в карабахском вопросе, власти Армении сумели выровнять взаимодействие с диаспорой, когда начали разворот в сторону Запада. Эту затею диаспора была готова поддержать. Пашинян для них постепенно становится своим, что не может не беспокоить Гарегина, как одного из самых пророссийских людей в нынешней армянской элите.

Так что католикос с удовольствием поднимает ставки в своей войне с Пашиняном. Видимо, он заручился и поддержкой в Москве. Получил благословение, скажем так.

П.С. Кстати, в миру Гарегина Второго зовут Ктрич Григорьевич Нерсисян. Откуда они такой набор букв-то придумали..."