В Азербайджане начинается предвыборная агитация в связи с президентскими выборами

С сегодняшнего дня начинается предвыборная агитация кандидатов в президенты Азербайджанской Республики.

Как сообщает Day.Az, согласно Избирательному кодексу, проведение предвыборной агитации зарегистрированными кандидатами, их уполномоченными представителями и уполномоченными лицами, политическими партиями, блоками политических партий, их уполномоченными представителями и уполномоченными лицами должно быть начато за 23 дня до дня голосования и прекращено за 24 часа до начала голосования.

Проведение предвыборной агитации в связи с внеочередными президентскими выборами начинается 15 января 2024 года, агитация должна быть прекращена 6 февраля в 8.00.

Отметим, что на президентских выборах 7 февраля будут бороться 7 зарегистрированных кандидатов. Это нижеследующие кандидаты:

- Кандидат в президенты от партии "Йени Азербайджан" Ильхам Алиев;

- Самовыдвиженец Захид Орудж;

- Кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев;

- Кандидат в президенты от Партии Великого возрождения Фазиль Мустафа;

- Кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев;

- Кандидат в президенты от Партии Народного Фронта Единого Азербайджана Гудрат Гасангулиев;

- Cамовидвиженец Фуад Алиев.

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