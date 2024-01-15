Задержаны преступники, изготавливавшие фальшивые иностранные документы

Задержаны члены транснациональной преступной группировки, изготавливающей фальшивые документы, принадлежащие иностранным государствам.

Как сообщили в понедельник Day.Az в пресс-службе Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, СГБ продолжает оперативно-следственные мероприятия по борьбе с транснациональной организованной преступностью.

"В последние годы, злоупотребляя процессами, происходящими между государствами региона, были разоблачены действия транснациональной организованной преступной группировки, которая незаконным путем обеспечивала граждан Азербайджанской Республики и других стран официальными документами, относящимися к Украинскому государству (для проживания в различных странах в качестве граждан Украины, получать убежище, свободно передвигаться без визы).

В ходе расследования было установлено, что Нуриев Ибадат Гахраман оглу, проживавший во Львове (Украина), Багиров Фарид Вагиф оглу, проживавший в Стамбуле (Турция) и другие вошедшие в предварительный преступный сговор лица, с января 2023 года незаконным путем изготавливали паспорта, водительские права и иные удостоверения личности, а также различные документы, принадлежащие Украине и продавали за различные суммы денег (до 30 000 долларов США каждый наличными).

В результате мер, предпринятых СГБ, эти лица были задержаны и привлечены к следствию в Азербайджанской Республике, им были предъявлены обвинения в незаконном изготовлении, продаже подобных фальшивых документов и других преступных действиях с целью использования удостоверений личности и других официальных документов, дающих право занимать определенные должности и освобождающие от них.

Расследованиями также были выявлены лица, оперировавшие поддельными документами в различных странах.

В настоящее время проводятся интенсивные следственно-оперативные мероприятия по указанным и другим связанным с ними преступлениям", - говорится в сообщении СГБ.

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