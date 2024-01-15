Начал работу Независимый медиацентр ЦИК Азербайджана

Начал работу Независимый медиацентр Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана "Выборы-2024".

Как сообщает в понедельник Day.Az, целью данного центра является оперативное доведение до азербайджанской общественности, местных и зарубежных СМИ полной информации о предстоящих 7 февраля 2024 года внеочередных президентских выборах в Азербайджане, их отдельных этапах, процессе голосования, деятельности избирательных институтов, наблюдательных миссий, организаций, проводящих экзитпол (exit-poll).

Сайт центра secki-2024.az работает на азербайджанском, русском и английском языках.

На сайте размещаются мнения, высказывания и заявления уполномоченных лиц и экспертов по избирательному процессу. В то же время представлены фото и видеоматериалы, связанные с выборами.

Активно работают страница центра в Facebook и телеграм-канал.

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