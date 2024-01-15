https://news.day.az/politics/1629503.html В Ханкенди найдены оружие и боеприпасы армян
В Ханкенди найдены оружие и боеприпасы армян
В городе Ханкенди обнаружено большое количество оружия и боеприпасов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МВД, 13-14 января на территории города Ханкенди обнаружены и изъяты 4 гранаты, 1 автомат, 1 пистолет, 2 винтовки.
Также было обнаруженло 1240 патронов различного калибра и другие боеприпасы.
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