В Ханкенди найдены оружие и боеприпасы армян

В городе Ханкенди обнаружено большое количество оружия и боеприпасов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МВД, 13-14 января на территории города Ханкенди обнаружены и изъяты 4 гранаты, 1 автомат, 1 пистолет, 2 винтовки.

Также было обнаруженло 1240 патронов различного калибра и другие боеприпасы.

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