Разоблачение французских шпионов в Азербайджане привело в ярость Елисейский дворец

Азербайджанская Республика находится в центре внимания Западных СМИ своими решительными шагами вслед за Карабахской победой.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, на страницы французской прессы просачивается информация о политическом кризисе в Елисейском дворце, потере позиций, а также разоблачении неудавшегося правительства Макрона, бессильного перед принципиальным положением, широкомасштабной работой органов безопасности и наступательной дипломатией Азербайджана.

Как известно, спецслужбы Азербайджана получили результаты, детали которых частично известны прессе, разоблачив обширную агентурную сеть французской разведки, рейтинг которой в свое время рекламировался на экранах по всему миру. Более того, разведчики, которых Франция разместила в авторитетных международных организациях, представленных другими государствами, оказались в затруднительном положении, столкнувшись с риском разоблачения и международного скандала.

Французский шпион Мартин Риан, задержанный в Баку

Близкий к государственным органам Франции печатный орган "Intelligence Online", известный публикацией информации о государстве, полученной за закрытыми дверями, статьи которого представлены по подписке и на платной основе, опубликовал статью, посвященную последним событиям между Азербайджаном и Францией, ставшую одной из главных тем обсуждения в мире.

Представляем содержание этой статьи французского издательства "Intelligence online" как есть:

Позиция DGSE (Главное управление внешней безопасности Франции) в Баку была ликвидирована Службой государственной безопасности Азербайджана.

Между Азербайджаном и Францией усиливается дипломатическая напряженность. Первый удар от спецслужб нанес Баку, выслав из страны двух французских дипломатов в период между Рождеством и Новым годом. Фактически Служба государственной безопасности Азербайджана ликвидировала пост DGSE.

"Можно ли поговорить с секретарем?" В коммутаторе посольства Франции в столице Азербайджана Баку мужской голос колебался, посоветовался с коллегой и ответил: "Он здесь больше не работает". Тот же вопрос о другом секретаре, который был на две ступени ниже в иерархии, привел к аналогичному ответу.

26 декабря дипломатическая канцелярия внезапно обнаружила, что ее ряды сокращаются. В тот день, когда Президент Ильхам Алиев находился в Москве для встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным в рамках заседания Содружества Независимых Государств (СНГ), в министерство иностранных дел была вызвана посол Франции в Баку Анн Буайон. Ей сообщили, что два дипломата объявлены в Азербайджане "персоной нон грата", и им дали сорок восемь часов, чтобы собрать чемоданы.

По данным "Intelligence online", два"секретаря" посольства Франции были сотрудниками DGSE (Главного управления внешней безопасности), которые находились под дипломатическим прикрытием. Главой разведслужбы был русскоязычный связист.

Ликвидация поста DGSE в Азербайджане, на что Франция быстро отреагировала и, в свою очередь, выслала двух "дипломатов" из посольства Азербайджана в Париже - стала новой неудачей для службы.

Это последовало за арестом четырех членов Управления по технологиям и инновациям (DTI, ранее DT) в Буркина-Фасо в начале декабря, что, как сообщило Jeune Afrique (информационное агентство), привело к "разрушению" разведывательной системы за пределами страны.

Возвращение

Служба государственной безопасности (СГБ) заявила в СМИ, близких к властям, что эти два человека принадлежат к региональной шпионской сети, цель которой - дестабилизация в Азербайджане. Кроме того, Баку критикует Францию за поддержку Еревана в войне между Азербайджаном и Арменией в Карабахе в 2020 году (18.09.23).

Эти поражения DGSE глубоко разозлили Елисейский дворец. Они объясняют это тем, что произошло после серии государственных переворотов в странах Сахеля, которые подорвали позиции Франции, как фактор, ускоривший решение Эмманюэля Макрона освободить дипломата Бернара Эмье от поста главы разведки. Префект Николас Лернер, который до этого был директором DGSI (Главного управления внутренней безопасности), был назначен на его место в Совете министров 20 декабря (23.12.19), как мы уже сообщали. Он вступил в должность 9 января.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!