Открытое вмешательство армян в дела правительства Франции

Автор: Байрам Эльшадов

Французские армяне открыто вмешиваются в дела правительства Франции. Назначение Рашиды Дати на пост министра культуры привело в ярость Координационный совет армянских организаций Франции (CCAF), который выступил с осуждением этого решения. "В то время, когда Франция готовится к празднованию года культуры Армении, пантеонизации Миссака Манушяна и 100-летия со дня рождения Шарля Азнавура, г-жа Дати должна объяснить свою позицию", - говорится в заявлении CCAF.

Фактически, армяне оказывают давление на президента Франции Эммануэля Макрона. Правительству Франции пора бы понять, в какую ловушку они попали своим безграничным армянофильством. Ведь постоянные попытки угодить армянам приводят к тому, что Франция отказывается от своих интересов в угоду армянского лобби и Армении. А это приводит к ослаблению позиций Парижа, что мы и видим в последнее время.

Такой подход к внешней политике является прекрасным примером иррациональности французских политиков, которые из раза в раз продолжают наступать на одни и те же грабли. И с каждым последующим проармянским решением французских политиков все сильнее затягивается удавка на шее Франции. Ведь отказ от полследующей поддержки армян приведет к конфликту с диаспорой, которым воспользуются другие политики с целью укрепления своего влияния посредством углубления отношений с диаспорой.

Все это означает, что внутренняя политика Франции становится хаотичной и выстраивается вокруг интересов армянской диаспоры, несмотря на то, что фундаментом для принятия решений должны выступать интересы нации и населения в целом, а не одной конкретной группы.

Может быть теперь Макрон и его команда очнутся от летаргического сна и любви к армянству? Вопрос риторический, так как всем очевидно, что политический истеблишмент Франции не способен вести независимую политику без оглядки на позицию армянской диаспоры в отношении Южного Кавказа.

И правительство Франции не смущает даже то, что требования армян переходят в открытое вмешательство в дела одной из крупнейших стран Европы. Для них это является допустимой жертвой, до тех пор пока армяне способствуют продвижению политических интересов и карьер высокопоставленных французских чиновников.