Союз художников Азербайджана поддержал кандидатуру Президента Ильхама Алиева на президентских выборах

На общем собрании Общественного объединения "Союз художников Азербайджана", проведенном в контексте внеочередных президентских выборов 2024 года, был рассмотрен вопрос поддержки кандидатуры Ильхама Гейдар оглы Алиева на пост президента Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Традиционно проводимое в течение последних 20 лет, собрание собрало делегатов, представляющих 2385 членов Союза, которые акцентировали внимание на значимом вкладе Президента Ильхама Алиева в историю и развитие страны, особенно его роли в освобождении территорий Азербайджана от оккупации, и единогласно выразили ему поддержку.

Кроме того, были обсуждены организационные вопросы работы Союза.

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