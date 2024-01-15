Апелляционная жалоба Вагифа Хачатряна не удовлетворена

Рассмотрена жалоба на приговор Вагифу Хачатряну, признанному виновным в совершении геноцида против азербайджанцев.

Как сообщает в понедельник Day.Az, решение было оглашено на последнем заседании в Бакинском апелляционном суде.

Судейская коллегия под председательством Гасана Ахмедова не выявила каких-либо нарушений в приговоре в отношении В.Хачатряна. На основании решения апелляционная жалоба не была удовлетворена и приговор суда первой инстанции сохранен в силе.

Отметим, что 7 ноября завершился судебный процесс по уголовному делу Хачатряна Вагифа Черкезовича, обвиняемого в участии в совершении геноцида в селе Мешали Ходжалинского района.

На заседании суда председатель Бакинского военного суда Зейнал Агаев огласил приговор.

Согласно приговору, Вагиф Хачатрян был приговорен к 15 годам лишения свободы. В приговоре отмечается, что Вагиф Хачатрян должен отбыть первые 5 лет наказания в тюрьме, а остальные - в исправительном учреждении строгого режима.

Напомним, что гражданин Армении Хачатрян Вагиф Черкезович, находившийся в международном розыске в связи с геноцидом в Мешали, был задержан на ППП "Лачин" в июле прошлого года.

В декабре 1991 года преступная группировка, членом которой он являлся, убила 25, ранила 14 и изгнала 358 азербайджанцев с законного места жительства в селе Мешали Ходжалинского района. В связи с возникновением достаточных оснований было принято постановление о привлечении Вагифа Хачатряна в качестве обвиняемого по статье 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 59 человек.

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