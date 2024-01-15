Азербайджанские коммандос нейтрализовали "диверсантов"

В соответствии с планом подготовки на текущий год, с оперативными (коммандос) подразделениями продолжаются занятия по тактико-специальной подготовке.

Как передает в понедельник Day.Az, об этом сообщили в минобороны Азербайджана.

"Согласно плану, были выполнены задачи по нейтрализации группировки условного противника, пытавшейся совершить диверсию.

После оценки объекта условного противника путем визуального наблюдения местности военная техника условного противника была заманена в засаду, захвачены члены группировки.

В ходе занятий по тактико-специальной подготовке, проводимых в суровых климатических условиях, военнослужащие продемонстрировали высокий профессионализм и точность при выполнении поставленных задач", - говорится в сообщении ведомства.

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