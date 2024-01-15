Азербайджан примет участие в военных учениях в Казахстане

В 2024 году в казахстанских вооруженных силах запланировано более 160 мероприятий оперативной и свыше 70 тыс. - боевой подготовки.

Как передает Day.Az со ссылкой на казахские СМИ, об этом сообщает пресс-служба минобороны Казахстана.

Как рассказал министр обороны Руслан Жаксылыков, в их числе будут и крупномасштабные армейские учения с участием пяти стран - Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

"В этом году на территории нашей страны состоятся крупномасштабные учения с участием пяти государств, которые должны пройти на высоком организационном уровне. Для нас чрезвычайно важно сохранение дружественных отношений между братскими народами и вооруженными силами в целях выполнения задачи по обеспечению безопасности в Центрально-Азиатском регионе", - сказал Руслан Жаксылыков.

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