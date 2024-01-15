Президентские выборы для азербайджанского народа являются новой точкой отсчета

Внеочередные президентские выборы, которые состоятся 7 февраля, станут самыми показательными в истории Азербайджана. Об этом свидетельствуют мнения местных и зарубежных экспертов, общественных и политических деятелей как в Азербайджане, так и далеко за пределами страны.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сайту secki-2024.az сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Расим Мусабеков.

По его словам, объявление внеочередных президентских выборов связано с началом новой эпохи в жизни страны, а именно с полным восстановлением территориальной целостности и государственного суверенитета.

Как отметил депутат, после президентских выборов будут сформированы новые национальные приоритеты.

"В настоящее время для Азербайджана существует ряд важных приоритетов. Мы должны мобилизовать усилия власти и общества для продвижения вперед по пути модернизации, олицетворяемой цифровой экономикой, "зеленой" энергетикой, современной системой образования, науки, здравоохранения. Азербайджан за три десятка лет независимости превратился в сильное в военном отношении и авторитетное на международной арене государство. С этой точки зрения, президентские выборы, намеченные на 7 февраля, для азербайджанского народа являются новой точкой отсчета", - сказал Мусабеков.

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