Определена последовательность выступлений кандидатов в президенты Азербайджана в бесплатное эфирное время

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана 15 января провела жеребьевку с целью распределения бесплатного эфирного времени между кандидатами в президенты.

Как сообщает в понедельник Day.Az, со ссылкой на ЦИК стала известна последовательность выступлений кандидатов в президенты Азербайджана,в бесплатное эфирное время, предоставленное Общественной телерадиовещательной компанией (İTV).

"По итогам жеребьевки, самовыдвиженец Захид Орудж будет выступать первым, кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа - вторым, кандидат в президенты от Партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев - третьим, кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан Эльшад Мусаев - четвертым, кандидат в президенты от партии Единого народного фронта Азербайджана Гудрат Гасангулиев - пятым, кандидат в президенты от партии Национального фронта Рази Нуруллаев - шестым и самовыдвиженец Фуад Алиев - седьмым", - говорится в сообщении ЦИК.

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