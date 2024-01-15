В газете "Азербайджан" прошла жеребьевка для публикации агитационных материалов кандидатов в президенты

В связи с предстоящими 7 февраля внеочередными президентскими выборами в Азербайджане стартовал один из основных этапов избирательного марафона - период предвыборной агитации. Согласно требованию законодательства, предвыборная агитация начинается за 23 дня до дня голосования и прекращается за 24 часа до начала голосования.

В течение недели после начала периода предвыборной агитации среди зарегистрированных кандидатов проводится жеребьевка с целью распределения бесплатной печатной площади, выделенной государственными печатными органами. Официальная государственная газета "Азербайджан" также на безвозмездной основе выделила место для агитационных материалов кандидатов.

Как сообщает Day.Az, 15 января в редакции газеты "Азербайджан" была проведена жеребьевка по определению очередности размещения на страницах агитационных материалов кандидатов.

На мероприятии с участием уполномоченных представителей зарегистрированных кандидатов выступил заместитель главного редактора газеты "Азербайджан", руководитель редакционной группы "Подготовка к президентским выборам" Ихтияр Гусейнли заявил, что газета "Азербайджан", будучи официальным государственным изданием, определила свою деятельность по реализации пропагандистской и агитационной кампании в связи с президентскими выборами в соответствии с Избирательным кодексом Азербайджанской Республики и Инструкцией Центральной избирательной комиссии "О порядке ведения предвыборной агитации в средствах массовой информации на выборах президента Азербайджанской Республики". Для публикации агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в президенты газета на бесплатной основе выделила 14 000 кв.см (всего 42 000 кв.см), то есть 7 страниц (всего 21) в течение недели.

Ихтияр Гусейнли добавил, что агитационные материалы 7 кандидатов будут публиковаться в воскресных номерах газеты в течение трех предвыборных недель: "Агитационные материалы, публикуемые в газете, должны занимать одну полосу в газете формата А2 для каждого кандидата, то есть 2000 кв.см. Это значительно больше, чем мы обязаны выделить по закону - 45 процентов. То есть более 10 процентов от общего объема еженедельных газетных полос отведено под агитационные материалы. Это наше решение было воспринято избирательными штабами кандидатов в президенты в качестве поддержки и получило высокую оценку с их стороны. Другое наше предложение было расценено избирательными штабами как наиболее справедливая и объективная модель агитации. Так как мы предлагаем другой механизм на пропагандистско-агитационном этапе президентских выборов. Каждую неделю очередность определяется таким образом, чтобы для всех кандидатов создавались равные возможности и равные условия агитации. Таким образом, будет обеспечена справедливость и равенство в порядке публикации рекламных материалов, каждую неделю страницы и позиции агитационных материалов кандидатов будут меняться".

Газета "Азербайджан", учитывая динамику избирательного процесса, создает еще одну возможность бесплатной предвыборной агитации для кандидатов в президенты. Таким образом, встречи, выступления и другая пропагандистская деятельность кандидатов в президенты будут публиковаться в газете на бесплатной основе с соблюдением принципа равенства.

Затем при участии полномочных представителей кандидатов была проведена жеребьевка по определению очередности бесплатных агитационных материалов, которые будут опубликованы в газете. По итогам жеребьевки порядок публикации был определен следующим образом:

1. Эльшад Мусаев

2. Фуад Алиев

3. Фазиль Мустафа

4. Захид Орудж

5. Ильхам Алиев

6. Гудрат Гасангулиев

7. Рази Нуруллаев

После жеребьевки состоялись выступления полномочных представителей кандидатов в президенты - полномочного представителя Ильхама Алиева Ахлимана Тагиева, полномочного представителя Захида Оруджа Ильгара Керимова, полномочного представителя Гудрата Гасангулиева Яшара Келентерли, полномочного представителя Фазиля Мустафы Лейлы Мусаевой, полномочного представителя Рази Нуруллаева Эхтирама Мехтиева, представителя избирательного штаба Эльшада Мусаева Фикрета Джафарова, представителя избирательного штаба Фуада Алиева Хазара Тейюблу, которые поделились своими мнениями и особо подчеркнули, что жеребьевка была объективной. На мероприятии были разъяснены вопросы, интересующие уполномоченных представителей.

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