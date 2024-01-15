Проармянского Менендеса призвали убраться из Сената США

Сенатор от штата Пенсильвания Джон Феттерман повторил призывы к проармянскому законодателю Бобу Менендесу уйти в отставку, поскольку последнему предъявлены серьёзные обвинения в коррупции и взяточничестве.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на американский сайт The Messеnger.

"Этот подлец должен уйти, - сказал Феттерман. - Я не знаю, почему мы избавились от Сантоса, а его оставили".

Палата представителей исключила конгрессмена США Джорджа Сантоса в декабре 2023 года после того, как он неоднократно сопротивлялся призывам уйти в отставку из-за ряда противоречий и обвинений.

Менендес проигнорировал призывы покинуть пост сенатора после того, как в сентябре ему были предъявлены обвинения во взяточничестве и коррупции. В минувший вторник демократ из Нью-Джерси выступил на заседании Сената с речью, в которой назвал сенсационные обвинения "преследованием" против него.

"Он не должен находиться у трибуны Сената, - сказал Феттерман. - Он вообще не должен выступать с какими-либо речами".

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