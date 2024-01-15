Джейхун Байрамов обсудил региональные и международные вопросы с главой МИД ОАЭ

15 января министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдуллой бен Заидом Аль Нахайяном.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили региональные и международные вопросы.

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