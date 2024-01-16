Посольство Азербайджана во Франции составило предварительный список избирателей в связи с президентскими выборами

В связи с внеочередными президентскими выборами в Азербайджане, в посольстве Азербайджана во Франции создан участок №46 Ясамальского второго избирательного округа №16, сообщает во вторник Day.Az.

Было отмечено, что посольством был составлен предварительный список избирателей и представлен в министерство иностранных дел Азербайджана.

Выборы пройдут 7 февраля в Париже в Культурном центре посольства Азербайджана во Французской Республике. Голосование начнется в 08:00 по местному времени и завершится в 19:00.

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