В процессе голосования на президентских выборах в Азербайджане ожидается высокая активность

Однозначно можно сказать, что количество людей, пришедших на избирательные участки для голосования 7 февраля, будет больше, чем на предыдущих выборах. Одна из причин этого связана с общей закономерностью. То есть, в любом случае, если в стране проводятся выборы для избрания главы государства, активность общества растет. Но есть и конкретные причины прогнозируемой активности на 7 февраля, помимо общей закономерности.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сайту secki-2024.az заявил известный социолог, председатель Общественного объединения "Прогресс и демократия" Ахмед Гашамоглу.

По словам социолога, активность электората наблюдалась и на президентских выборах 11 апреля 2018 года.

"На тот момент 74,52 процента избирателей пришли на участки и проголосовали. А теперь появились факторы, способствующие росту этой цифры. Так, за прошедшие шесть лет в судьбе Азербайджана произошли кардинальные изменения. Освобождены наши оккупированные земли, восстановлена территориальная целостность и суверенитет страны. Одним словом, была одержана победа в Карабахе. Масштабные строительные работы ведутся как на освобожденных от оккупации землях, так и на территории страны в целом. Так же, как население верит в свое настоящее, оно хочет получить обнадеживающую гарантию своего будущего. Оно желает продления триумфа. Фундамент для успеха нашего будущего будет сформирован именно на выборах 7 февраля", - отметил социолог.

Ахмед Гашамоглу подчеркнул, что внедрение технических инноваций в избирательный процесс также является одним из факторов, способствующих росту числа избирателей.

"Организуется трансформация избирательного процесса в цифровую среду. Такие факторы, как проверка в онлайн-формате имени в списках избирателей, устранение проблем с регистрацией, наблюдение за процессом с помощью веб-камер и многое другое, имеют решающее значение для дня выборов. Внедрение этих и других технологий также стимулирует избирательную активность", - добавил социолог.

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