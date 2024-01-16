https://news.day.az/politics/1629814.html В Ханкенди обнаружено брошенное армянами вооружение
В Ханкенди обнаружено брошенное армянами вооружение
15 января на территории города Ханкенди были обнаружены два пулемета, 19 автоматов и четыре пистолета.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Азербайджана.
Кроме того, были обнаружены и изъяты четыре винтовки, один гранатомет, 13 гранат, 2 792 патрона различных калибров, 64 магазина для патронов и другие боеприпасы.
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