В Ханкенди обнаружено брошенное армянами вооружение

15 января на территории города Ханкенди были обнаружены два пулемета, 19 автоматов и четыре пистолета.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Азербайджана.

Кроме того, были обнаружены и изъяты четыре винтовки, один гранатомет, 13 гранат, 2 792 патрона различных калибров, 64 магазина для патронов и другие боеприпасы.

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