Первые выборы в свободном Карабахе

Сегодня границы Азербайджана уже находятся под нашим контролем. Некоторые сепаратисты сдались 19-20 сентября после антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных азербайджанской армией, в то время как другие были схвачены при попытке к бегству.

Все это должно было стать уроком для Армении и ее покровителей, что с Азербайджаном нельзя разговаривать высокомерно и с применением угроз. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, азербайджанская армия, азербайджанский народ способны вернуть и защитить свои исторические земли.

Азербайджанский народ уже находится на грани написания новой истории. Как известно, 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы. В связи с этим глава государства заявил общественности:

"Первая причина - это, конечно же, полное восстановление нашего суверенитета, поскольку выборы ознаменуют конец эпохи, под которой мы подвели черту в сентябре прошлого года благодаря событию эпохальной значимости. Думаю, в многовековой истории Азербайджана еще не было победы, подобной этой. Учитывая все факторы, включая политические и военные, тридцатилетнюю оккупацию, рельеф территории, количество линий обороны, считаю, что это самая яркая победа нашего народа и нашего государства. Безусловно, начало новой эры должно ознаменоваться новыми президентскими выборами. Ибо каждая такая эра - это период во времени. Освобождение оккупированных территорий через тридцать лет и полное восстановление нашего суверенитета стало началом новой эры.

Вторая причина заключается в том, что выборы впервые в период нашей независимости будут проведены на всей территории страны".

В связи с этим информационное агентство Trend подготовило репортаж из села Агалы Зангиланского района о первых выборах в свободном Карабахе, передает Day.Az.

Представляем вниманию читателей данный репортаж: