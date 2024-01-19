Китайская дилемма Еревана – Ни пояса, ни пути

Автор: Лейла Таривердиева

На днях на Тайване прошли президентские выборы, на которых победил кандидат, проповедующий размежевание с материковым Китаем и пользующийся поддержкой США. То есть тема "независимости" будет продвигаться на этом принадлежащем Китаю острове и дальше и, как ожидают аналитики, процесс может перейти в острую фазу.

Ряд стран отреагировал на результаты выборов на Тайване, подтвердив признание принципа единого Китая. Этот принцип признан ООН, однако США, боящиеся усиления КНР как огня, пытаются использовать фактор тайваньского сепаратизма для того, чтобы удерживать Пекин в определенных рамках. К сожалению, немного нашлось стран, решившихся выразить свою поддержку Пекину в связи с тайваньским вопросом. В основном это те, кто сами пострадали или страдают от сепаратизма, поддерживаемого извне. Заявления в поддержку КНР по поводу выборов на Тайване сделали Азербайджан и Грузия. Армения промолчала, что неудивительно, учитывая, кто сейчас является ее опекуном и покровителем.

Однако отсутствие официальной реакции Еревана не осталось незамеченным. В экспертных кругах Армении пришли в ужас от молчания армянского МИДа. Как можно было промолчать, если твои соседи уже высказались, а Пекин пристально наблюдает за реакцией стран мира на тайваньские выборы и будет делать для себя соответствующие выводы? Нет сомнений, что дальнейшие планы по сотрудничеству с теми или иными странами Китай будет строить с учетом и их молчания. Китай - это самодостаточное и мощное государство, которое не страдает комплексами и не заморачивается на мелочах, оно не будет открыто обижаться или мстить промолчавшим, но на каком-то уровне это все равно скажется на отношениях.

"Если в Армении думают, что игнорирование каких-либо процессов является проявлением хитрости и дальновидности, то глубоко ошибаются, потому что отсутствие реакции со стороны Еревана на фоне имеющихся комментариев со стороны Тбилиси и Баку негативно отразится на армяно-китайских отношениях. Конечно, до дипломатического скандала не приведет, но осадок у китайских политиков точно останется", - резонно заметил в соцсетях политолог Андраник Ованнисян. По его мнению, руководство Армении защищает интересы не армянского государства, а США и Запада.

Местами Ованнисян рассуждает достаточно разумно. США и НАТО, пишет он, не имеют возможностей влиять на сухопутные торговые маршруты Китая с другими странами (в отличие от морских путей), Правда, армянский политолог неверно трактует причины, по которым Азербайджан и Грузия поддерживают принцип единого Китая. Это делается не ради "Одного пояса, одного пути", а потому что наши страны не понаслышке знают, что такое сепаратизм и как это мерзко, когда он поддерживается, финансируется и вооружается извне. Ованнисян наивно полагает, что "Армения могла бы попробовать убедить Китай использовать строящуюся логистическую инфраструктуру двух стран для перевозки грузов в качестве альтернативы маршруту через Азербайджан или даже присоединиться к строительству дорог", потому что Азербайджан, мол, дружит с членом НАТО Турцией, что содержит риски блокировки торгового маршрута по указанию из Вашингтона. А вот армянский транзит, дескать, не содержит рисков. И, более того, мировое армянство может лоббировать в тех же Штатах интересы Пекина, если он станет инвестировать в Армению...

Когда в армянском экспертном сообществе начинают делиться плодами своего интеллектуального труда, сразу вспоминаются слова товарища Шурика: "когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите".

Ованнисян в этом плане не первый. К концу Второй карабахской войны и после нее армянские политологи принялись лихорадочно искать, к кому бы Армении приткнуться. Некто Мгер Саакян, представляющий Азиатский глобальный институт Гонконгского университета (?) высказал мысль, что Китай в связи с якобы усилением пантюркизма должен выбрать Армению. И выбрал бы, если бы не "проазербайджанская пропаганда", проводимая - внимание! - работающими в КНР пакистанцами (!). В противовес этому, считает кандидат политических наук, Армения должна покупать оружие у Китая, проводить антитурецкую пропаганду и развивать с китайцами научную военную промышленность.

Все это было сказано 6 ноября 2020 года. Армянские политологи тогда еще не знали, что изменение курса Армении после сокрушительного военного поражения уже определено и никуда ей не деться. Пляшущая сегодня под американскую дудку Армения не может в принципе рассчитывать на китайские преференции. Китай не станет связываться со страной, которая приседает и отжимается по приказу из Вашингтона и Брюсселя. Зато за последние три года Пекин значительно укрепил связи со странами тюркского мира, реализует ряд проектов с Центральной Азией и уже заявил, что примет участие в Транскаспийском международном транспортном маршруте.

И, кстати, неправда, что Армения никогда не пыталась понравиться Китаю и перетянуть транзитное одеяло на себя. Эти попытки начал делать в свое время Серж Саргсян, но ему нечего было предложить китайцам, кроме прожектов. Армения бедная, нестабильная, тупиковая страна, без конца переходящая из рук в руки. А китайцы ребята практичные и прагматичные, их на дешевые слезки и улыбки не возьмешь. Они готовы инвестировать в те проекты, которые принесут им практический результат. Как, например, они инвестируют сегодня в Кыргызстан. Кроме того, армянские пропагандисты очень напрасно сознательно упускают из виду тему сепаратизма и территориальной целостности, которая важна для Китая не меньше, чем экономические преференции. А какая отдача может быть от Армении? На Южном Кавказе у Пекина уже есть надежные и дееспособные партнеры в лице Азербайджана, а также находящейся в связке с ним Грузии. Армения при всем желании не сможет составить конкуренции этому тандему. Она могла бы подключиться, построив Зангезурский коридор. Это был бы ее шанс, но сделать этого не позволяют Еревану новые покровители.

Политолог Ованнисян не понимает, что Ереван не может высказаться по тайваньскому вопросу в пользу Китая, потому что власти Тайваня поддерживает Вашингтон, который уже поздравил и поприветствовал результаты выборов. Как могут Никол Пашинян или Арарат Мирзоян выступить в противовес этому мнению? Они не могут открыть рта, как бы им не хотелось, чтобы "Один пояс, один путь" прошел через Армению, причем за счет китайцев.

Таковы издержки зависимости и сдачи своего суверенитета на хранение внешним игрокам. Нужно думать о последствиях.