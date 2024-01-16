Посольство Грузии выразило соболезнования Азербайджану в связи со взрывом в мебельном цехе в Баку

Посольство Грузии в Азербайджанской Республике выражает соболезнования семьям погибших в результате взрыва, произошедшего 15 января в мебельном цехе в Баку, и всему азербайджанскому народу.

Как сообщает во вторник Day.Az, в соболезновании говорится:

"Нас очень огорчило известие о взрыве в мебельном цехе в Баку с человеческими жертвами. Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, в эти трудные времена мы рядом с дружественным Азербайджаном".

Напомним, что вчера произошел взрыв в мебельном цехе, расположенном на улице А.Кунанбаева в Бинагадинском районе города Баку. В результате происшествия спасатели вытащили из-под завалов троих людей (они живы). В общей сложности 24 человека получили ранения, семь человек погибли, их тела переданы по назначению.

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