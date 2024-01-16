Армяне вбросили фейк об отложенном визите главы МИД Болгарии в Азербайджан

Армянская сторона вбросила фейк о том, что власти Болгарии приняли решение отложить визит вице-премьера Марии Габриэль в Азербайджан, объясняя это тем, что София ждет решения ЕС о будущем импорта азербайджанского газа.

Как сообщил во вторник Day.Az диписточник, визит вице-премьера Болгарии действительно отложен, но связано это с тем, что азербайджанская сторона занята предвыборными процессами.

Диписточник добавил, что ни о какой напряженности или "ожидании реакции" и речи быть не может.

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