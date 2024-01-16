Вмешательство в выборы: так Запад манипулирует и играет по своим правилам

Автор: Эльчин Алыоглу,

Главный редактор Milli.Az

В последние десятилетия страны постсоветского пространства стали свидетелями многочисленных фактов вмешательства со стороны иностранных акторов в свои парламентские и президентские выборы. Эти вмешательства принимают разнообразные формы и стратегии, создавая сложную картину вызовов для демократических процессов в этом регионе.

Одним из основных направлений вмешательства является использование социологических исследований, финансируемых из-за рубежа, для воздействия на ход голосования. В результате проведения таких исследований иностранные государства стремятся формировать общественное мнение и ориентировать его в соответствии с собственными интересами.

Вторым направлением вмешательства является публичное и безапелляционное навязывание извне кандидатов в президенты, даже тех, кто не имеет права баллотироваться. Эта практика создает дополнительные вызовы для суверенитета страны и может влиять на легитимность выборов.

Третьим важным аспектом вмешательства является ведение откровенной пропаганды и агитации на местных языках через социальные сети. Эти усилия направлены на влияние на участие и неучастие граждан в выборах, включая день тишины.

Четвертым направлением вмешательства стало призывание к бойкоту выборов, что приводит к дополнительным вызовам для демократических процессов и легитимности избирательного процесса.

Пятый вид вмешательства представляет собой проведение целенаправленных кибератак на государственные ресурсы, создавая потенциальные угрозы для безопасности избирательных систем.

Шестое направление заключается в финансировании пассивных участников избирательного процесса из-за рубежа, призывающих к отказу от участия в голосовании и присоединению к лагерю "бойкотчиков".

Седьмым видом вмешательства стало предоставление "на безвозмездной основе" лицам, ведущим контр-пропаганду и атаки на определенных кандидатов в социальных сетях.

Восьмое направление включает подготовку инертной части публики к непризнанию результатов выборов, что создает дополнительные вызовы для демократии.

Девятое направление характеризуется публичным распространением в соцсетях недостоверной информации и фейков об основных кандидатах, направленными на дискредитацию и подстрекательство к протестам.

Последний вид вмешательства, по мнению аналитиков, включает плановое моделирование и раздувание через соцсети выдуманных или не имеющих непосредственного отношения к выборам событий. Это создает дополнительные сложности для понимания реальных вызовов и оценки политической обстановки в странах постсоветского пространства.

Эти разнообразные формы вмешательства создают серьезные вызовы для стран региона, требуя разработки эффективных стратегий для защиты демократических процессов и обеспечения суверенитета национальных выборов.

Таким образом, вмешательство в выборы является одним из наиболее актуальных и обсуждаемых вопросов в современной политике. Особенное внимание уделяется странам постсоветского пространства, где наблюдаются многочисленные случаи манипуляций и вмешательства со стороны как внутренних, так и иностранных игроков. В данной статье мы проведем анализ таких случаев в различных странах постсоветского пространства и рассмотрим импликации этого явления.