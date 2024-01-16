Писака Борреля на прикормке у армянской диаспоры

Автор: Байрам Эльшадов

Пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано явно находится на прикормке у армянской диаспоры. Об этом свидетельствует его ответ на вопрос армянского журналиста в Брюсселе, касаясь недавних заявлений Президента Азербайджана Ильхама Алиева в интервью местных СМИ. Пишущий тексты для еще одного любителя армян Жозепа Борреля видимо таким образом отрабатывает гонорар.

"Мы были в тесном контакте с руководством Армении и Азербайджана, не уставая повторять нашу поддержку суверенитету, территориальной целостности обеих стран и решению проблем исключительно мирным путем. Наши каналы связи остаются открытыми. ЕС использует все возможности, чтобы донести до Азербайджана четкий сигнал о том, что любое нарушение территориальной целостности Армении неприемлемо и будет иметь серьезные последствия для наших отношений", - заявил Стано. И в этом заявлении очевидно лицемерие и злонамеренность притворным чистосердечием.

Стоит напомнить неуважаемому господину Стано об армянском конституционном акте, где Карабах, являющийся суверенной территорией Азербайджана, указывается как территория Армении. Из этого напрашивается два вывода - либо Петер Стано об этом не имеет понятия, либо делает вид, что не знает об этом.

И вообще, кто такой Петер Стано, чтобы учить уму-разуму целую страну? Или пресс-секретари на Западе совсем охамели и считают за норму делать предупреждения независимому государству? Азербайджан явно не нуждается в советах мелкого чиновника из Брюсселя. Если язык уж совсем чешется, то Стано следует поискать другую страну для столь неказистых развлечений. По хорошему, чиновникам такого калибра вообще не должно быть места для работы в ЕС.

Но, как говорится, мы имеем то, что имеем...