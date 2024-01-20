У Армении нет оснований противиться открытию Зангезурского коридора

Споры вокруг Зангезурского коридора становятся все глубже с каждым днем. Армения и ее рупоры на Западе, особенно во Франции, разжигают проблему, обвиняя Азербайджан в необоснованных попытках "вторжения". Армянские СМИ и организации, спонсируемые армянской диаспорой, в течение трех лет пытались сформировать общественное мнение о том, что Азербайджан намерен вторгнуться на территорию РА, несмотря на все опровержения официального Баку.

Так что, нравится или нет, Азербайджану необходимо было ответить на эти беспочвенные обвинения. Недавно Президент Ильхам Алиев прояснил этот вопрос в интервью местным телеканалам.

Напомнив, что Армения не выполнила своих обязательств, изложенных в Трехстороннем заявлении от 10 ноября, глава государства еще раз повторил, что у Баку нет намерений вторгаться на какие-либо территории.

Прежде всего, Президент Ильхам Алиев затронул тему "Перекрестка мира", представленного премьер-министром Армении в Тбилиси, и назвал это пиаром, проводимым Ереваном. Было подчеркнуто, что предложение Пашиняна влечет за собой ту же концепцию Зангезурского коридора, которую представил Азербайджан. Армения сначала не приняла предложение Азербайджана, а затем представила его под совершенно другими названиями, например, "Армянский перекресток", "перекресток мира" и так далее. Президент Ильхам Алиев напомнил, что Армения не может обеспечить безопасность азербайджанцев, направляющихся в Нахчыван или возвращающихся из него.

Кроме того, глава государства отметил, что Армения и ее рупоры сознательно искажают терминологию. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что через территорию Азербайджана проходит коридор Север-Юг, и это не означает, что наш суверенитет подвергается сомнению. Есть еще коридор Восток-Запад, но почему-то в Армении отношение к этому коридору немного другое. Именно поэтому его назвали армянским перекрестком, перекрестком, а затем и "Перекрестком мира", но на самом деле это не более чем пиар-акция.

В комментарии Azernews израильский геополитический и энергетический аналитик Globes Дин Шмуэль Эльмас отметил, что Армении нужен анонс этого проекта, поскольку они понимают, что являются самой слабой страной на Южном Кавказе, особенно по сравнению с Азербайджаном.

"У Баку прекрасные отношения с ЕС и хорошие друзья, такие как Израиль и Турция. Но кто друзья Армении? Франция и Иран, вот и все. Они надеялись, что Россия поможет им в Карабахе, хотя мы все знаем, что произошло в 2020 году и несколько месяцев назад. Москва смотрела на Армению как на инструмент, а когда она ей стала не нужна - ее выбросили", - сказал эксперт.

Он отметил, что Армения прислушивается к открытию Зангезурского коридора по нескольким причинам: в первую очередь, им нравится нынешний статус Нахчывана, а Баку не имеет прямого сухопутного сообщения с Турцией, а затем и с Европой. Во-вторых, армяне понимают свою региональную слабость и то, что с Зангезурским коридором они станут еще слабее во всем мире.

"Последний момент - это иранская перспектива: Армения стала настоящей региональной марионеткой режима мулл. Хаменеи пострадал, когда пытался дестабилизировать Азербайджан. Но мы все знаем, насколько успешен Президент Ильхам Алиев в оборонной сфере, причем во всех аспектах: от разведки до лучших израильских возможностей", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что нет никакой реальной причины заботиться об Армении. У них есть стремление вернуться в Карабах, но это полная чушь. Эксперт сравнил их с арабскими военными группировками и некоторыми террористическими организациями, которые думают, что смогут завоевать Израиль.

"Армения поработила свою экономику, удерживая Карабах под оккупацией. Я был в Карабахе и прекрасно знаю, что Армению не заботило развитие Карабаха, ее заботила военная инфраструктура. Когда вы тратите все свои деньги на политические устремления, а не на свой народ - такими и бывают последствия", - добавил Дин Шмуэль Эльмас.