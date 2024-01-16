Коммандос ВМС Азербайджана отработали маневры на учениях в Турции

Оперативные подразделения (коммандос) Военно-морских сил (ВМС) Азербайджана приняли участие в военных учениях Denizkurdu, состоявшихся в Турции с 7 по 16 января.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

В рамках международных учений морские коммандос выполнили различные маневры.

В военных маневрах с участием 17 тыс. человек личного состава ВМС 25 стран были задействованы 110 кораблей, семь подводных лодок, 27 самолетов, 22 вертолета и 22 беспилотника.

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