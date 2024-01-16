https://news.day.az/politics/1629930.html Коммандос ВМС Азербайджана отработали маневры на учениях в Турции - ВИДЕО
Коммандос ВМС Азербайджана отработали маневры на учениях в Турции - ВИДЕО
Оперативные подразделения (коммандос) Военно-морских сил (ВМС) Азербайджана приняли участие в военных учениях Denizkurdu, состоявшихся в Турции с 7 по 16 января.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.
В рамках международных учений морские коммандос выполнили различные маневры.
В военных маневрах с участием 17 тыс. человек личного состава ВМС 25 стран были задействованы 110 кораблей, семь подводных лодок, 27 самолетов, 22 вертолета и 22 беспилотника.
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