Подлинное лицо азербайджанских национал-предателей

Автор: Байрам Эльшадов

Предстоящие президентские выборы в Азербайджане создают отличную почву для различных сил, которые из раза в раз пытаются, образно выражаясь, раскачать лодку в стране. Группа людей, позиционирующая себя "оппозиционерами", но являющияся по сути национал-предателями, выступила с заявлением, сильно смахивающим на антиазербайджанские заявления европейских государств и организаций. Тем самым продемонстрировав истинное лицо национал-предательства.

Заявление это пестрит надуманными и притянутыми за уши домыслами. В частности, псевдо-оппозиция обвиняет Азербайджан в "массовых арестах журналистов". Начнем с того, что пересчитать этих "массово арестованных журналистов" можно по пальцам. Учитывая обилие различных изданий, как традиционных СМИ, так и интернет СМИ, несколько арестов не являются показателем массовости.Всего в пресс-релизе указано 11 имен и фамилий. Согласитесь, такой короткий список явно не соответствует критерию массовости.

Во-вторых, далеко не каждый, кто публикает свои мысли в газете или на каком-либо интернет сайте является журналистом. Но даже не это важно. А важно то, что авторы пресс-релиза не понимают того о чем пишут. Их недовольство складывается из закона, по которому запрещается финансирование ряда структур из иностранного государства. И факт того, что такое нарушение имело место не оспаривается "оппозиционерами".

Но и в других, в том числе европейских, странах столкнулись с необходимостью в аналогичном законе. К примеру, несколько дней назад норвежское правительство предложило сделать уголовным преступлением содействие операциям влияния для формирования общественного мнения, проводимых зарубежными разведками, которые могут нанести ущерб интересам страны. Министр юстиции и общественной безопасности страны Эмили Энгер Мель пояснила, что такие операции могут проводиться посредством распространения фейковых новостей. Очевидно, в Норвегии решили, что существует угроза и по этому пошли на такой шаг.

"Они (иностранные государства - прим.) могут, например, распространять фейковые новости, чтобы ослабить доверие людей к прессе, органам государственной власти или другим важным социальным институтам", - пояснила норвежский министр.

Получающие финансирование из западных стран "независимые СМИ", являются прямой угрозой, так как могут выдвигать условия и продвигать необходимые им тезисы с помощью фейков. Это и делает их угрозой правопорядку и интересам страны.

Еще одним моментом, который хотелось бы затронуть, является то что эти журналисты, якобы, являлись критиками и проводили "резонансные расследования по вопросу нарушения прав человека". Проблема в том, что этот аргумент инвалидируется полной неизвестностью этих лиц, как и отсутствием резонанса у этих самых "расследований".

Получается весьма странная ситуация. С одной стороны, авторы заявления явно не довольны тем, что, якобы, нарушаются их права, считая это беззаконием С другой стороны, они выступают против того, что государство делает свое дело, т.е. следует букве закона. Парадоксальная логика у "оппозиционеров", конечно.

Каждому из нас может нравится или не нравится какой-либо закон, но это не отменяет того факта, что мы обязаны соблюдать закон. И журналисты не являются исключением из этого правила.

"Оппозиционеры" должны понимать, что каждый член общества обязан соблюдать закон. По другому общество не может функционировать. По такому принципу работают все страны, и европейские, и азиатские. Аресты проводились по одной простой причине, потому что ответственные органы увидели нарушение закона. А не из-за причин, которые выдумали себе для выбивания грантов горе-оппозиционеры.